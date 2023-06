Governo dos Açores vai requalificar marco geodésico da montanha do Pico

Citado numa nota de imprensa, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, refere que o projeto tem por objetivo “reforçar as condições de segurança e promover um melhoramento paisagístico do local, dignificando assim o ponto mais alto de Portugal”.

“Tratar-se de uma intervenção minimalista, atendendo a que zona se insere em reserva natural e que a intervenção deve obedecer a um conjunto de critérios geodésicos específicos e rigorosos, para além de ficar sujeita a condições atmosféricas extremas”, acrescenta o secretário regional, que presidiu hoje, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, a uma reunião extraordinária do Conselho Regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CRADS).

Ainda de acordo com a nota do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), na reunião foi também apresentada aos conselheiros a proposta do Plano de Ação do Paleoparque de Santa Maria, já publicado em agosto e que é “reconhecido pela Associação Internacional de Paleontologia”.

Segundo Alonso Miguel, a secretaria regional irá colocar em consulta pública um plano de ação “com o objetivo de implementar medidas para a conservação, monitorização e valorização das jazidas fósseis da ilha de Santa Maria, que representam um património natural único, com um orçamento de cerca de 335 mil euros a executar no período compreendido entre 2023 e 2026”.

O CRADS é um “órgão consultivo do departamento da administração regional autónoma competente em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável”, que reúne duas vezes por ano, tendo decorrido a primeira reunião a 23 de março e prevendo-se uma segunda reunião no final de 2023, para apreciação das antepropostas de Plano e Orçamento dos Açores para 2024”.