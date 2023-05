Governo dos Açores investe 1 ME em habitação na ilha de São Jorge até 2026

“No total, para a ilha de São Jorge, o Governo dos Açores prevê construir e reabilitar 10 habitações, investindo globalmente mais de um milhão de euros até 2026”, afirmou Artur Lima, que presidiu à cerimónia de inauguração das obras de reabilitação do Loteamento dos Casteletes.

Em causa estão obras executadas pela Câmara Municipal das Velas e financiadas pelo Governo dos Açores, através de um contrato, no montante de 300 mil euros.

O vice-presidente do Governo dos Açores, citado em nota de imprensa, afirmou que " inauguram-se as obras de melhoramento das acessibilidades e embelezamento dos espaços públicos do Loteamento dos Casteletes, honrando o compromisso assumido com os jorgenses”.

Segundo o governante, com esta intervenção, o executivo açoriano poderá “lançar o concurso para a empreitada de construção de quatro novas habitações neste loteamento”, cujos “projetos já estão licenciados na Câmara Municipal de Velas”.

“Pretende-se que estas habitações sejam disponibilizadas na modalidade de arrendamento com opção de compra, num investimento na ordem dos 540 mil euros a financiar pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, declarou.

O responsável político salvaguardou que só em “estreita colaboração com as autarquias locais” é que o “Governo pode atuar com maior assertividade e capacidade de resolução dos problemas” na área da habitação.

O responsável pela área da habitação referiu que os desafios neste domínio implicam “soluções objetivas”, sendo que, nos Açores, “passam por aumentar o parque habitacional público, apostando na construção e na reabilitação”.

Artur Lima apontou que, além do investimento no Loteamento dos Casteletes, está concluída a “elaboração dos projetos de execução para a reabilitação de seis habitações da região em São Jorge, quatro no concelho das Velas e duas na Calheta, num investimento de cerca de 480 mil euros, também a financiar pelo PRR”.