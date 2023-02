Governo distribui 55 mil euros de apoio por três clubes

A participação em competições europeias das equipas feminina de voleibol do Clube K, do conjunto masculino da Fonte do Bastardo e da equipa feminina de ténis de mesa do Sebastianense vai ser apoiada pelo Governo Regional dos Açores, anunciou ontem o executivo.



Este apoio, de acordo com o comunicado do Conselho do Governo, traduz-se no valor global de 55 137,25€ a ser distribuído pelos três clubes.



Reunido em Ponta Delgada na passada quinta-feira, dia 2, o Conselho do Governo aprovou a Resolução que atribui apoios, no âmbito do Desporto e em matéria de atividade competitiva de âmbito internacional, à União Sebastianense Futebol Clube uma verba de 2 590,00€ (dois mil quinhentos e noventa euros).



Esta verba visa apoiar a participação na fase de qualificação da Europe Trophy Women, Grupo D, de ténis de tesa, em seniores, na época desportiva em curso.



A secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, avançou ainda na leitura das conclusões do Governo Regional dos Açores, realizada ontem de manhã no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, que a formação feminina do Clube K vai ser apoiada com uma verbal total de 28 044,00€.



Este apoio diz respeito a 12 760,00€ (doze mil setecentos e sessenta euros) para participação nos 16 avos de final da Challenge Cup Women 2023 e de 15 284,00€ (quinze mil duzentos e oitenta e quatro euros) para participação nos oitavos de final da Challenge Cup Women 2023, em seniores, na época desportiva de 2022/2023.

Recorde-se que nos 16 avos de final da Challenge Cup feminina o Clube K ultrapassou as norueguesas do Randaberg e nos ‘oitavos’ foi eliminada pelas romenas do Lugoj.



Já a Fonte do Bastardo vai receber 24 503,25€ e este valor resulta de um apoio de 19 479,25€ (dezanove mil quatrocentos e setenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) para participação nos oitavos de final da Challenge Cup Men 2023, em seniores e de 5 024,00€ (cinco mil e vinte e quatro euros) para participação nos quartos de final da Challenge Cup Men 2023, em seniores, na época desportiva em curso.