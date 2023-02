Governo da Madeira canaliza 500 mil euros para apoio no crédito à habitação

O contrato, válido em 2023, tem por objetivo “comparticipar uma parte dos encargos com a atribuição de apoios financeiros” às famílias que preencham os critérios de elegibilidade, já definidos em decreto legislativo regional.

A medida foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que decorreu no Funchal.

O executivo explica, em comunicado, que a ajuda será concedida ao abrigo do programa de apoio financeiro a agregados familiares com crédito à habitação própria e permanente, designado REEQUILIBRAR.

Entre outras deliberações, o governo madeirense decidiu expropriar duas parcelas de terreno, pelo valor global de 35.133,00 euros, no âmbito da obra de regularização e canalização dos ribeiros do Trapiche e da Casa Branca, no Funchal.

Por outro lado, vai adquirir, pela via do direito privado, uma parcela de terreno, no valor de 41.760,00 euros, destinada à obra de construção da ligação rodoviária ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro, no concelho de Câmara de Lobos, zona oeste da Madeira.

O executivo regional decidiu, ainda, determinar a restituição dos prédios onde se encontra implantado o Centro Hípico do Porto Santo à posse e administração da Região Autónoma da Madeira.