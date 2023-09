Governo abre candidaturas às bolsas e apoio às propinas

O Governo Regional abre, na próxima segunda-feira, o período de candidaturas ao Programa de Apoio ao Pagamento de Propinas a Estudantes do Ensino Superior e ao Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.

Os estudantes do Ensino Superior terão até dia 11 de outubro (até às 16h30) para apresentar a documentação necessária.



As candidaturas aos apoios referidos são formalizadas em formato online, através da plataforma: https://apoioaoensinosuperior.azores.gov.pt/.



O Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior visa apoiar os estudantes do ensino superior, residentes na Região Autónoma dos Açores através da concessão de uma bolsa de estudo, no valor anual total de 2750 euros.

Já o Programa de Apoio ao Pagamento de Propinas a Estudantes do Ensino Superior visa apoiar o pagamento de propinas aos estudantes do ensino superior, residentes nos Açores através da concessão de um apoio, anual, equivalente a um terço do valor máximo da propina no ensino superior público.

Podem beneficiar das bolsas de estudo atribuídas pelo Governo Regional estudantes cujo rendimento anual do agregado familiar (quando exista) não exceda 15.000 euros, ou estudantes cujo rendimento anual (quando não exista agregado familiar) não exceda 9000 euros.

Já do apoio às propinas podem beneficiar estudantes cujo rendimento anual do agregado familiar (quando exista) não exceda 30.000 euros, ou estudantes cujo rendimento anual (quando não exista agregado familiar) não exceda 13.500 euros.