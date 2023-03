Fotografias de Pedro Silva levam os Açores a Nova Iorque

O programa internacional da MiratecArts chegou a Times Square, em Nova Iorque, com a apresentação, no passado fim de semana, da instalação “Azores in NYC”, nove fotografias de Pedro Silva representando cada uma das ilhas dos Açores.



A viagem do fotógrafo a Nova Iorque foi o prémio que a MiratecArts lhe atribuiu por ser um dos maiores colaboradores da associação cultural sediada no Pico.



Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts, planeou a viagem de modo a coincidir com a apresentação pública do seu trabalho, e foi assim que surgiu a ideia de mostrar fotografias dos Açores no local mais visitado da América do Norte, explica-se em nota de imprensa. “Times Square nunca dorme”, admite Terry Costa, “por isso planeamos uma intervenção guerrilha, em que os visitantes fazem parte da instalação, além de um momento especial com o fotógrafo e as suas obras”, ou seja, “em estilo de performance, as fotografias, em formato bandeira, foram expostas com molas de madeira, como num estendal de roupa, ainda muito visto pelas ilhas dos Açores”.



“Inesquecível - uma oportunidade única”, diz o fotógrafo sobre a experiência. “Esta é uma cidade cobiçada por todos os fotógrafos, pelo facto da sua diversidade permitir fotografias diferentes”, acrescentou citado na nota de imprensa da MiratecArts.



As fotos de Pedro Silva já foram publicadas em livros, revistas, incluindo na National Geographic e Forbes Magazine, e apresentadas em exposições; tendo sido ainda premiadas em concursos da Quercus, Huawei, Parques Naturais dos Açores e do Montanha Pico Festival, entre outros.



Com a MiratecArts, Pedro Silva já participou em festivais, expedições e exposições que já o levaram a várias ilhas dos Açores, ao Canadá, e ao World Bodypainting Festival na Áustria, onde trouxe para Portugal o terceiro lugar de melhor fotografia de pintura corporal.



Pedro Silva faz parte da rede de artistas colaboradores da MiratecArts, aberta a todos os talentos artísticos das ilhas que se registam em miratecarts.com e participam fazendo propostas à associação cultural.



O programa internacional da MiratecArts tem apoio da Direção Regional do Turismo, Governo dos Açores, e após os eventos no Canadá e EUA continua pela Europa com participação na Bolsa de Turismo de Lisboa e na Feira do Livro Infantil de Bolonha.