Forças ucranianas admitem situação "extremamente tensa" em Bakhmut

"A situação em torno de Bakhmut está extremamente tensa", disse Oleksandre Syrsky, citado pelo centro oficial de imprensa do Exército ucraniano.

"O inimigo enviou as unidades mais bem preparadas do [grupo paramilitar] Wagner para atacar, que está a tentar ultrapassar a defesa das nossas tropas e cercar a cidade", acrescentou.

Bakhmut, cuja importância estratégica é contestada, tornou-se um símbolo da luta pelo controlo da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Nas últimas semanas, os russos progrediram lentamente para esta cidade industrial, que possuía cerca de 70.000 habitantes antes da invasão da Ucrânia, lançada há um ano por Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu na noite de segunda-feira que a situação em torno de Bakhmut se está a tornar "cada vez mais complicada" para os soldados ucranianos.

Os russos conseguiram cortar várias rotas importantes para o reabastecimento das tropas de Kiev.

O proprietário do grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, reivindicou no sábado a conquista pelos seus homens da localidade de Iaguidne, localizada no norte de Bakhmut.