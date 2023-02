Fonte do Bastardo vence Maccabi, mas falha final da Taça Challenge

A equipa dos Açores perdeu por 3-1, na primeira mão das meias-finais, disputada em Israel na semana passada, e precisava de vencer a segunda mão por 3-0 ou 3-1 para disputar a passagem à final no 'golden set'.

Com casa cheia no pavilhão Vitorino Nemésio, na ilha Terceira, os adeptos da casa acreditaram até à última num apuramento histórico para a final da competição europeia, mas a equipa de Telavive não deixou escapar os dois sets fulcrais.

A Fonte do Bastardo venceu o primeiro parcial por 25-18, mas perdeu os dois seguintes, por 25-23 e 25-21, recuperando nos dois últimos, com vitórias por 25-23 e 15-10.

Os açorianos entraram melhor no jogo, assegurando sempre a liderança no primeiro parcial. Com um ataque forte de Edson Valência e alguns erros cometidos pelo Maccabi, a Fonte destacou-se no marcador desde cedo (15-8), mantendo sempre uma vantagem confortável e acabando por vencer por 25-18.

O segundo set foi mais renhido. Os israelitas entraram a vencer, mas deixaram a liderança escapar por duas vezes (11-10 e 16-15), num parcial muitas vezes empatado e disputado ponto a ponto. O Maccabi acabou por triunfar pela margem mínima (25-23), com o último ponto a ser oferecido por Lucas Honorato, que enviou a bola à rede, no serviço para a Fonte do Bastardo.

O terceiro parcial voltou a ser equilibrado, mas os visitantes conseguiram segurar a vantagem, sobretudo graças aos remates certeiros de Kevin Foyer, acabando por triunfar por 21-25.

Já com a passagem à final da Taça Challenge assegurada, Gal Galili mexeu na equipa e o Maccabi baixou a eficácia, aproveitando a Fonte do Bastardo para, pelo menos, levar a vitória no encontro, com parciais de 25-23 e 15-10.