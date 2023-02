Financiamento ao desporto em 2022 ascendeu a 162,6 ME

A diferença é motivada pela verba atribuída em 2021 ao programa Reativar Desporto, em resposta à quebra da atividade no setor devido à pandemia de covid-19, cifrada em 12,9 ME, uma vez que, sem aquela quantia extraordinária, o valor total situar-se-ia em 152,6 ME, menos 10 ME do que no ano passado.

A diferença sobe ainda mais se se recuar a 2020, primeiro ano da pandemia, em que o setor recebeu 135,6 ME (inferior em 27 ME relativamente a 2022), superando também os valores de 2019, em que o financiamento ao desporto ascendeu a 146,7 ME (menos 15,9 ME em comparação com o ano transato).

A informação divulgada pelo gabinete de Ana Catarina Mendes, datada de segunda-feira, visou responder a 14 deputados do grupo parlamentar do PS, que questionaram a evolução do financiamento ao desporto nos últimos quatro anos, entre 2019 e 2022.

O financiamento atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) em 2022 às organizações e às federações desportivas confirma a tendência de crescimento, após a quebra nos dois anos mais fortemente afetados pela pandemia (2020 e 2021), apresentando valores ligeiramente superiores a 2019.