Federação de Pescas dos Açores reivindica 16 ME de apoios comunitários em atraso

“Isto são valores bastante significativos para os armadores da região”, lembrou o dirigente associativo, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o secretário regional do Mar e das Pescas, realizada na Horta, para analisar vários assuntos relacionadas com o setor.

Segundo Gualberto Rita, o governante informou que a região está a preparar todos os procedimentos necessários para que, logo que a portaria nacional seja publicada, os destinatários do POSEI - Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade, sejam apoiados.

“Foi-nos informado de que tudo está a ser feito para que este processo seja acelerado e logo que a portaria saia a nível nacional, também a nível regional estejam reunidas as condições para que sejam feitos os pagamentos com a máxima urgência possível”, frisou.

Sem querer avançar com uma data concreta para que os pagamentos do POSEI comecem a ser efetuados, o titular da pasta das Pescas nas ilhas adiantou ter esperança de que isso possa ocorrer “antes do final do ano”, atendendo ao facto de decorrer uma “transição entre dois quadros comunitários de apoio”.

A dificuldade para o exercício da pesca nos Açores devido ao mau tempo das últimas semanas e o aumento dos custos dos combustíveis, e o seu impacto na atividade piscatória, foram outros dos problemas discutidos na reunião.