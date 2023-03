FC Porto obrigado a vencer em Chaves na I Liga

Com o triunfo dos ‘encarnados’ (2-0) sobre o Famalicão, na sexta-feira, os campeões nacionais, segundos classificados, ficaram provisoriamente a 11 pontos da liderança e têm de bater a equipa flaviense, 13.º posicionada, para ainda manter alguma esperança de poder revalidar o título.

O encontro está agendado para as 20:30, em Trás-os-Montes.

Na última ronda, o FC Porto foi surpreendido em casa pelo Gil Vicente (2-1), resultado que manteve igualmente viva a luta pelo segundo posto, com o Sporting de Braga, que no domingo recebe o Rio Ave, a iniciar a jornada a dois pontos do ‘dragões’.

No quarto lugar, à espera de novo deslize da equipa de Sérgio Conceição, para poder continuar na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, o Sporting mede hoje forças com o Portimonense no Algarve (18:00), depois de na ronda anterior ter superado o Estoril Praia.

De resto, os estorilistas recebem o Vizela, no primeiro jogo do dia (15:30), que marcará a estreia do treinador Ricardo Soares ao comando da formação da Linha.

Na sexta-feira, no arranque da ronda, o Benfica venceu em casa o Famalicão, por 2-0, com um ‘bis’ de Gonçalo Ramos, que subiu à liderança dos melhores marcadores, enquanto Boavista e Arouca empataram a zero.