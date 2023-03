Famalicão vence nos Açores e 'afunda' Santa Clara na luta pela manutenção

Os quatro golos do encontro foram todos anotados na segunda parte, com Iván Jaime a adiantar os famalicenses, aos 48 minutos, mas Quintillà, aos 75, de grande penalidade, ainda igualou a contenda. Na sequência, originou-se aluma confusão, tendo sido expulsos com vermelho direto Nogueira, do Santa Clara, e Jhonder, do Famalicão.

Na fase final da partida, o Famalicão voltou para o comando do marcador, com os tentos de Paulo Eduardo, aos 82, na própria baliza, e de Alexandre Penetra, aos 90+4.

Com a vitória, a formação de João Pedro Sousa ganhou um balão de oxigénio na classificação, descolando em termos pontuais dos últimos lugares do campeonato, enquanto o Santa Clara, 16º. classificado, passa a ver mais longe os lugares que permitem a manutenção direta no campeonato.

O equilíbrio registado na primeira parte espelha a vontade de ambas as equipas em vencer o encontro, fundamental na luta pela permanência, entre duas formações separadas por um lugar na classificação.

Ao longo da primeira parte, o Famalicão assumiu o domínio da posse de bola, enquanto o Santa Clara procurou manter as linha juntas para explorar o contra-ataque.

A equipa de João Pedro Sousa foi a primeira a ameaçar o golo aos 13 minutos, através de um remate de Iván Jaime, após um bom trabalho dentro da grande área.

No minuto seguinte, respondeu o Santa Clara por Tagawa, que rematou à malha lateral na sequência de um lançamento longo a partir da linha lateral. Aos 19, Iván Jaime, através de um livre, obrigou Gabriel Batista a uma excelente defesa.

A equipa de João Pedro Sousa teve mais facilidades em pisar terrenos perigosos, mas os dois lances mais marcantes do primeiro tempo pertenceram ao Santa Clara, que foi crescendo com o passar dos minutos.

Aos 34 minutos, após um corte com a mão de Moura, o árbitro, com recurso ao VAR, assinalou grande penalidade. Na cobrança, Gabriel Silva permitiu a defesa a Luiz Júnior, tendo a bola esbarrado na barra antes de sair.

Dois minutos depois, os açorianos introduziram mesmo a bola na baliza por intermédio de ítalo. O marcador chegou a ser alterado, mas, quando as equipas já estavam posicionadas para retomar a partida, o árbitro André Narciso, sob indicação do VAR, anulou o golo por mão na bola do central açoriano.

Na segunda parte, entrou melhor o Famalicão, obrigando os açorianos a redobrar as missões defensivas. Explorando a profundidade e apostando nas mudanças de flanco, a formação minhota chegou ao golo aos 48 minutos: após uma jogada bem trabalhada entre Ivo Rodrigues e Jhonder, Iván Jaime apareceu no segundo poste para finalizar de forma certeira.

O Santa Clara apostou no jogo direto para tentar chegar à baliza contrária, tendo ficado perto do golo, aos 64 minutos, por Rildo, num lance que terminou com uma grande defesa de Luiz Júnior.

Aos 75 minutos, o árbitro marcou uma grande penalidade (após consultar o VAR) a favor da formação da casa devido a um corte com a mão de Moura. Desta vez, Quintillà, chamado a marcar, não desperdiçou.

Aos 82 minutos, após um canto, o recém-entrado Paulo Eduardo introduziu a bola na própria baliza num lance caricato, tendo as ambições insulares sido deitadas por terra aos 90+4, quando Alexandre Penetra fez o 3-1.