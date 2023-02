Exposição incentiva “Carnaval ecológico e amigo do ambiente”

A segunda edição da exposição “Carnaval Ecológico”, disponível para visita até amanhã no Centro Cultural de Vila Franca do Campo, e cuja inauguração se insere no programa de Carnaval da autarquia, apresenta chapéus e vestidos feitos a partir de materiais reciclados.

Esta exposição, adianta a informação disponibilizada pela autarquia, tem uma “índole ambiental”, e o intuito de “promover os trabalhos realizados pelas escolas e entidades do concelho, consciencializando a população para a importância da recolha seletiva de materiais” e, por consequência, da reciclagem e da preservação dos recursos naturais.

Este conjunto de trabalhos realizados por várias instituições do concelho de Vila Franca do Campo e que se encontra, de momento, em exposição, pretende também sensibilizar a comunidade a adotar um “Carnaval com uma decoração mais ecológica e amiga do ambiente”.

Este ano participaram 11 entidades e associações, nomeadamente a Associação de Jovens Unidos da Ribeira Seca, o Agrupamento de Escuteiros 767 Ponta Garça, bem como a Ludoteca Roda Viva – Casa de Povo de Vila Franca do Campo.



Participaram ainda nesta exposição entidades como o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, a EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, a EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa e ainda a EBS Armando Côrtes-Rodrigues, com a participação dos alunos do curso DOV-TPCA e dos alunos do 7.ºFP.

Nesta iniciativa participou ainda o CDIJ Mosaico – Casa do Povo de Vila Franca do Campo, assim como a EB1/JI Professor António dos Santos Botelhos a EBI de Ponta Garça e a Associação UnoJovens de Ponta Garça.