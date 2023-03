Exposição fotográfica aborda mundo subaquático

A exposição “Mar a Cores” de Nelson Raposo está patente no Centro Cultural de Fenais da Luz, até 6 de abril, sendo possível visitá-la de segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30.



Será depois recebida no Centro Cultural de Santo António, de 13 de abril a 10 de maio, com os mesmos horários de visita.

De acordo com uma nota de imprensa, a mostra conta com um total de 20 fotografias, em pormenor, de recifes com mais de 200 espécies de corais e mais de mil espécies de peixes, com diferentes padrões coloridos, formas e tamanhos.

Acrescenta ainda que estes registos fotográficos nos levam numa viagem subaquática com partida em Hurghada, no Egito, passando pela Península do Sinai, entre os continentes Africano e Asiático, que são um ex-líbris ao nível do mergulho pelo bom estado de preservação da biodiversidade subaquática.

A exibição fotográfica tem como propósito alertar a sociedade para a necessidade de proteger e salvaguardar os oceanos e as espécies que lá habitam.

O projeto surgiu na “temporada artística” da Fundação Brasileira a fim de assinalar o Dia Marítimo Mundial, que se comemora na última semana de setembro.



Nelson Raposo, natural dos Ginetes, desde novo, consolidou o seu fascínio e paixão pelo mar através da prática de mergulho em apneia e da exploração deste mundo aquático.

O fotógrafo foi coautor na edição de três livros sobre temáticas terrestres e subaquáticas. Além disso, colaborou com a cedência de imagens para fins de divulgação científicos e realizou diversos trabalhos selecionados em exposições coletivas, sendo esta a quarta exposição individual e a terceira subaquática.