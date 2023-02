Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros eleito Presidente do Chipre

Apoiado por partidos do centro, Christodoulides, 49 anos, obteve 51,92% (204.680 votos), ficando à frente do veterano diplomata Andreas Mavroyiannis, que alcançou 48,08%, avançou a organização eleitoral do país.

Mavroyiannis já reconheceu a sua derrota nas eleições, indicou a agência Associated Press.

“Hoje é o fim de uma jornada, uma bela jornada que fiz com milhares de pessoas", adiantou Nikos Christodoulides aos jornalistas, ao salientar que pretende continuar a “ser um cidadão ativo".

Segundo os dados oficiais, a taxa de participação eleitoral foi de 72,2%.​​​​​​​

O vencedor das eleições de hoje fez uma campanha como uma força unificadora, evitando divisões ideológicas e partidárias, enquanto Mavroyiannis se posicionava como o agente da mudança, iniciando uma nova era política após uma década de governo pelo Presidente cessante Nicos Anastasiades.

Na primeira volta, realizada em 05 de fevereiro, o ex-chefe da diplomacia obteve 31% dos votos, um resultado que ficou muito aquém do necessário pata evitar a segunda volta das presidenciais que se realizou hoje.