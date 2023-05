EUA e Coreia do Sul preparam maiores exercícios com fogo real da sua história

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão realizar entre 25 de maio e 15 de junho as maiores manobras conjuntas com fogo real da sua história, para celebrar o 70.º aniversário da aliança e o 75.º da criação das Forças Armadas sul-coreanas, foi hoje anunciado.