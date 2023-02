Espanha envia sistema de defesa aérea à Estónia para reforçar flanco leste da NATO

Os responsáveis por esta pasta dos dois países reuniram-se à margem do encontro de ministros da Defesa da Aliança Atlântica que decorreu esta terça-feira em Bruxelas, tendo chegado a acordo para o destacamento deste equipamento por um período de quatro meses, referiu a Estónia em comunicado.

"Estou muito satisfeito por termos chegado a um acordo com a Espanha sobre a implantação do seu sistema de defesa aérea de médio alcance NASAMS por quatro meses, a partir de abril", realçou o ministro da Defesa estónio, Hanno Pevkur, citado no comunicado, após o encontro com a homóloga espanhola, Margarita Robles.

O governante estónio sublinhou que este acordo é “uma solução de curto prazo” e destacou que o seu país já prepara uma solução “mais sustentável”.

Para o efeito, acrescentou o ministro, a Estónia e a Lituânia fizeram uma proposta na NATO para "estabelecer um modelo de rotação de defesa aérea, semelhante à missão Baltic Air Policing atualmente em vigor".

“É muito importante que, graças à implantação da unidade NASAMS na Estónia, aprendamos os detalhes táticos de um sistema de defesa aérea de médio alcance”, realçou Pevkur.

O ministro da Defesa enfatizou que tal implantação fornecerá à Força Aérea e às Forças de Defesa da Estónia "experiência na integração de um sistema de defesa aérea de médio alcance com outros sistemas de defesa".

O objetivo da unidade do NASAMS na Estónia será a defesa da Base Aérea de Ämari, um objeto estratégico, detalhou ainda Pevkur no comunicado.

"A unidade está pronta para o combate e será enviada para a Estónia sob o comando do comandante supremo da NATO para a Europa (SACEUR)", acrescentou.

Hanno Pevkur especificou ainda que "uma unidade similar foi destacada na Letónia" e "os dois sistemas serão interligados e farão parte da defesa aérea e antimísseis do flanco leste da NATO".

A aquisição do sistema de defesa aérea de médio alcance da Estónia está em fase final e o objetivo é finalizar um contrato antes do verão, concluiu.

O sistema de mísseis terra-ar NASAMS é fabricado pela empresa norte-americana Raytheon e o grupo norueguês Kongsberg.