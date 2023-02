Empréstimo de Nanu está praticamente acertado

Eulânio Ângelo Chipela Gomes, mais conhecido no meio futebolístico como Nanu, vai ser emprestado pelo FC Porto ao Santa Clara até ao final da presente temporada.



O acordo de cedência do defesa lateral direito deverá ser concretizado esta terça-feira, último dia do mercado de inverno em Portugal.



A notícia foi avançada ontem ao início da noite pela imprensa desportiva nacional e confirmada pelo Açoriano Oriental junto de fonte ligada ao processo.



Nanu de 28 anos, tem contrato com o FC Porto até 2025 e esteve emprestado aos norte-americanos do Dallas, clube que não acionou a cláusula de compra do passe do internacional português, no valor de dois milhões de euros.



A contratação de Nanu vai permitir à equipa de Jorge Simão ganhar um jogador com larga experiência no futebol português (para além do FC Porto, o defesa representou ainda o Marítimo, Gil Vicente e Beira-Mar, entre outros), um atleta que não vai necessitar de grande período de adaptação.



Central pode ainda chegar

Por outro lado, na forja para entrar no plantel está ainda o central brasileiro Ygor Nogueira, atleta que nas épocas de 2019/2020 e 2020/2021 representou o Gil Vicente (fez 54 jogos). A contratação de Ygor, de 27 anos, está dependente da saída de Tassano. O uruguaio está em negociações com os russos do Khimik e a transferência poderá render aos cofres da SAD do Santa Clara uma verba a rondar os 300 mil euros.



Entretanto, o avançado João Lima (com contrato até 2025) vai jogar, por empréstimo do Santa Clara, na BSAD até ao final da temporada. Por definir estão ainda as situações de Rodrigo Valente (2025) e Andrezinho (2024).