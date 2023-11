Empresários pedem solução rápida para a crise política

Para os empresários, o importante é que seja qual for a decisão, um novo orçamento ou eleições, a solução para a crise política criada com a reprovação das propostas de Plano e Orçamento para 2024 surja com celeridade. Produtores agrícolas pedem o mesmo, enquanto os profissionais da Pesca esperam que esta seja uma oportunidade para reforçar o apoio ao setor