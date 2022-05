Duas Margens 26 maio

No programa “Duas Margens” desta semana Jorge Macedo e Sónia Nicolau, analisam o facto, do Governo ter decidido reavaliar o POTRAA – Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores .

A introdução de manuais digitais nas escolas e a implementação do sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas nos Açores, são também tema de conversa.

Por último, é analisada a possível alteração da data do feriado municipal de Ponta Delgada