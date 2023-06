Dívida pública pode atingir 70% do PIB em sete anos, diz Mário Centeno

O governador do Banco de Portugal (BdP) referiu hoje que a dívida pública do país está a aproximar-se “muito significativamente” da média da zona euro, podendo situar-se, em sete anos, em 70% do Produto Interno Bruto (PIB).