Diáspora é um enorme “ativo” que a Região deve potenciar

Citado em nota de imprensa, Luís Garcia falava na cidade da Horta, durante a apresentação do livro “Transatlântico – As migrações nos Açores”, da autoria de José Andrade, que teve lugar no Peter Café Sport.

Na ocasião, o presidente do parlamento açoriano sublinhou que “deve ser objetivo permanente de quem governa promover uma cada vez maior aproximação com a nossa Diáspora”, procurando e definindo “caminhos e procedimentos para concretizar tais objetivos”.



Luís Garcia mostrou-se também preocupado com “as críticas que vão chegando das nossas comunidades portuguesas na América, sobre o preço das tarifas que a SATA pretende aplicar no próximo verão”, considerando que podem “comprometer essa desejada aproximação”.



O presidente do parlamento açoriano lembrou ainda que para além de sermos “uma região de emigrantes”, somos também cada vez mais “uma região de imigração”, pelo que devemos “receber de braços abertos” quem quer vir trabalhar para a Região, acompanhando “as condições em que são recebidos”, concluiu Luís Garcia.