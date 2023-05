Dia Internacional dos Museus assinalado com iniciativas gratuitas

Segundo uma nota de imprensa divulgada no 'site' do Governo dos Açores, estas atividades decorrem a partir de hoje e até sábado.

Em São Miguel, o dia é assinalado no Museu Carlos Machado e ainda com visitas ao convento de Santo de André, além de iniciativas no Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas dos Açores.

Os Museus da Graciosa, do Pico, da Horta, no Faial, de Angra do Heroísmo, na Terceira, o das Flores, assim como o Ecomuseu do Corvo realizam também várias atividades para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje, data criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus.