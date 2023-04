Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com entradas gratuitas e visitas temáticas

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), cujos tema é “Património em Mudança”, expressando a sua preocupação pela “emergência climática”, como já o tinha referido em 2020.

“O património transforma-nos e, simultaneamente, ajuda-nos a adaptarmo-nos a um mundo em constante mutação. Exemplo disso são os monumentos e edifícios históricos que se apresentam como modelos de boas práticas de sustentabilidade e inovação para o desenvolvimento de novas soluções arquitetónicas adaptadas às alterações climáticas, ou até no uso de recursos locais, reduzindo desta forma a pegada de carbono com a exportação de materiais”, afirma a DGPC em comunicado

Sob este mote pretende o Conselho Internacional de Monumentos e Sístios (ICOMOS), que promove a iniciativa, “transmitir ao público que o conhecimento e as práticas tradicionais, assim como a versatilidade do património cultural podem fazer parte das soluções face a um mundo em mudança”, propondo “sensibilizar o público para a diversidade, a capacidade de resiliência, a inovação e a contemporaneidade do património cultural e, simultaneamente, apelar à sua salvaguarda e divulgação”.

Na terça-feira de manhã realiza-se o encontro “Património e Mudança”, organizado pela DGPC em colaboração com o ICOMOS, no Instituto Universitário de Lisboa, que conta com a participação da subdiretora-geral do Património Cultural, Rita Jerónimo, e da presidente do ICOMOS-Portugal, Soraya Genin.

Em Portugal, as atividades a desenvolver entre a próxima terça-feira e o domingo seguinte, 23 de abril, no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que ascendem já a perto de três centenas, na maioria visitas orientadas, guiadas e temáticas, estão disponíveis em www.patrimoniocultural.gov.pt.