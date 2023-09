Detidas duas pessoas por roubo e furto em Ponta Delgada

Segundo o comunicado da PSP, na sequência de “violentas agressões sofridas por um homem, durante a madrugada, em pleno centro histórico de Ponta Delgada”, e “de acordo com as provas recolhidas, o casal suspeito, após se aperceber que a vítima se encontrava na via pública a utilizar o respetivo telemóvel, rapidamente cercaram o ofendido, tendo recorrido a armas brancas para cometerem o assalto”.

Através da utilização de duas facas e uma tesoura, os arguidos “viriam a causar ferimentos na cabeça e numa das mãos do ofendido, tendo ambos se apoderado de vários objetos que se encontravam na posse da vítima”, de acordo com a PSP.

A um dos arguidos foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas perante as autoridades, enquanto o mentor dos crimes aguardará os termos do processo em prisão preventiva.