De acordo com um comunicado de imprensa do Comando Regional dos Açores da PSP, a detenção do homem de 36 anos ocorreu quando o suspeito tentou comprar "bens num estabelecimento comercial, na ilha da Graciosa, com notas falsas".

A PSP, depois de intercetar o suspeito, realizou buscas à viatura e residência do suspeito e apreendeu "duas armas, uma de fogo não registada e outra de ar comprimido", e "99 notas de 20 euros falsificadas".