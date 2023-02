“Ygor Nogueira, defesa central, 27 anos, assinou com o Santa Clara até final do próximo mês de junho, com opção de renovação automática do vínculo”, adianta o emblema insular num comunicado publicado no site oficial.

O jogador chega ao Santa Clara após ter rescindido o contrato com o Mazatlán, do México, onde estava desde a temporada 2021/22.

Antes, o central passou pelo Gil Vicente (2019/20 e 2020/21), CRB, Figueirense e Fluminense, do Brasil, e pelo Gent, da Bélgica.