Décima primeira edição do Azores Fringe arrancou em Santa Maria

A Biblioteca Municipal de Vila do Porto encheu-se de crianças para a hora da Néveda com atividades e contos para os mais novos. A galardoada curta, Cordas, foi exibida e foi estreado o documentário 'Vamos ao Fringe!'.







A exposição de pintura "Saudade por Martim Cymbron", que tem o objetivo de chegar a todas as ilhas do arquipélago, chegou à Vila do Porto, com o artista presente. "Estamos na reta final do nosso projeto", notou o artista Martim Cymbron, "depois de Santa Maria só falta São Miguel receber este trabalho, que está previsto para janeiro de 2024."





A Presidente do Município, Bárbara Chaves, deixou claro o interesse de continuar a colaborar em parceria com a MiratecArts. "Aproximar as ilhas através das artes tem sido evidente no vosso trabalho, o qual estamos disponíveis de ser parceiros e esperamos conseguir enquadrar mais projetos MiratecArts em futura agenda para a Vila do Porto e Santa Maria."