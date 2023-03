Costa assinala Dia Internacional da Mulher com promessa de mais igualdade

Esta posição de António Costa foi divulgada através da sua conta pessoal na rede social Twitter.

“Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos as conquistas e progressos de todas as mulheres, conquistas de toda a sociedade. Saúdo a coragem de todas e todos os que lutam pela igualdade e dos que erguem a sua voz, por todo o mundo, por esta causa comum”, escreveu o líder do executivo.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro destacou também “o compromisso do Governo neste combate pela igualdade, para que todas e todos possam explorar o seu potencial e concretizar os seus sonhos”.

Também para assinalar o Dia Internacional da Mulher, António Costa terá hoje um almoço com 100 mulheres cientistas no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, no Parque das Nações, em Lisboa.