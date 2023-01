Controlo em 399 sítios de venda online revela problemas em 148

De acordo com um relatório divulgado, o controlo – feito no âmbito da Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor - abrangeu 399 lojas de venda 'online' e centrou-se “em três tipos específicos de práticas manipuladoras que são frequentemente conhecidas por incitar os consumidores a fazer escolhas que podem não ser do seu interesse, os chamados ‘padrões obscuros’”.

As referidas práticas incluem, nomeadamente: os cronómetros falsos (42 sítios Web), as interfaces Web concebidas para induzir os consumidores a fazerem compras, assinaturas ou outras escolhas de produtos mais através da conceção visual ou da linguagem utilizada (54) e as informações ocultas (70).

O controlo incluiu igualmente as aplicações de 102 dos sítios Web controlados, 27 dos quais também utilizaram, pelo menos, uma das três categorias de padrões obscuros.

As autoridades nacionais contactarão agora os comerciantes em causa para retificar os seus sítios Web e, se necessário, tomarão medidas adicionais, de acordo com os respetivos procedimentos nacionais.

A rede engloba, além da Comissão Europeia, 23 Estados-membros da UE, a Noruega e a Islândia.