Construção de navio de investigação dos Açores com visto prévio do TdC

Segundo a secretaria regional do Mar e das Pescas, a Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas já deu “o visto prévio do contrato de construção do navio de investigação, com um valor de 19.799.400,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa nota publicada no ‘site’ oficial o Governo açoriano explica que “o prazo máximo para conceção, construção e entrega do bem móvel é de 900 dias [cerca de dois anos e cinco meses]” e compreende o prazo de entrega do projeto para aprovação às entidades nacionais competentes e à Sociedade de Classificação, bem como o prazo de conclusão da construção e armamento e entrega do navio no porto da Horta.

O navio de investigação científica multidisciplinar que a Região pretende visa capacitar o arquipélago de “uma plataforma tecnológica de acesso ao mar profundo do Atlântico Nordeste central, e em especial da Zona Económica Exclusiva do Arquipélago”. O Governo assegura que o navio terá “os mais modernos padrões tecnológicos em termos de capacidades e de equipamentos, e complementarmente terá um elevado desempenho energético”. O navio será registado no Registo de Bandeira Português como navio de investigação.

O novo navio de investigação vai atuar em áreas como o mapeamento dos fundos marinhos, prospeção e exploração biológica de organismos com aptidão biotecnológica, apoio ao desenvolvimento de tecnologias de produção de energias renováveis ‘offshore’ ou formação de ativos no âmbito da Escola do Mar dos Açores.