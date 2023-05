Construção da variante a Vila do Porto orçada em 5,3 ME

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, procedeu à assinatura do despacho de adjudicação para a construção da variante a Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, projeto orçado em 5,3 milhões de euros.

A empreitada foi adjudicada, após concurso, à empresa Marques Lda, sendo que a sua execução tem um prazo máximo de execução, após assinatura do auto de consignação, de 540 dias.

Berta Cabral refere que se trata de “uma infraestrutura que vai rasgar os horizontes do concelho e permitir a instalação de várias atividades económicas”.

O projeto tem uma extensão de cerca de dois quilómetros, de características urbanas, sendo que a obra da nova ligação viária integra trabalhos de terraplenagens, drenagem, pavimentação, obras acessórias, iluminação pública, sinalização e segurança rodoviária.

Este projeto insere-se nas dez variantes que o Governo dos Açores tenciona executar, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a construção de estradas para as ilhas Terceira, Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e São Miguel.