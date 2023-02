Confederações empresariais estimam impacto de 10% do PIB

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita um estudo feito pela Confederação Empresarial da Turquia (Turkonfed), o impacto dos sismos só na Turquia poderá chegar a uma perda de mais de 84 mil milhões de dólares, quase 77 mil milhões de euros, representando o equivalente a 10% de toda a riqueza nacional.

Segundo as contas da confederação, os sismos do dia 06 deverão ter causado mais de 70 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros) em prejuízo nos edifícios residenciais e mais 10,4 mil milhões de dólares (cerca de 9,5 mil milhões de euros) em perdas no rendimento nacional.

Os sismos afetaram de forma muito significativa 10 províncias do sul do país onde vivem 13,5 milhões de pessoas, bem como na Síria, o vizinho da Turquia a sul.

Os cálculos dos empresários baseiam-se na estimativa feita na altura do sismo de 1999, que matou 18 mil pessoas, cerca de metade do número até agora confirmado nos dois países, mas que deverá aumentar, já que continua a haver um número significativo de desaparecidos.

Segundo o relatório, os estragos à infraestrutura da Turquia, incluindo as estradas e as redes de energia, bem como nos hospitais e nas escolas, podem empurrar o défice orçamental para bem mais de 5,4% este ano, o que compara com a estimativa oficial de 3,5%.

As estimativas dos empresários turcos são quase o dobro dos cálculos da unidade de análise económica da Bloomberg, que estimava o impacto em 5,5% do PIB do país.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o Governo tenciona reconstruir as habitações no prazo de um ano e reservou cerca de 100 mil milhões de liras, o equivalente a cerca de 5 mil milhões de euros, para medidas de alívio na sequência da destruição.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na segunda-feira a Turquia e a Síria, indicaram dados oficiais hoje divulgados.

Os dois países foram atingidos por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.