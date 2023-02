Comissária da UE chega ao Equador para debater combate ao tráfico de droga

Johansson, que chegou acompanhada da ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, foi recebida pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano, Luis Vayas, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa mensagem na rede social Twitter.

A comissária europeia tem na agenda para hoje uma reunião com o Presidente equatoriano, Guillermo Lasso, no Palácio do Governo, no centro histórico da capital, Quito.

Johansson e Verlinden pretendem fortalecer a cooperação entre a União Europeia (UE) e países terceiros considerados fundamentais na luta global contra o tráfico de drogas, em consonância com a estratégia da UE para combater o crime organizado.

Segundo Bruxelas, a ameaça que representam o crime organizado e a violência a ele associada está a afetar a segurança na Europa, na Colômbia e no Equador, pelo que é essencial reforçar a cooperação em matéria de segurança com a América Latina.

As duas responsáveis europeias preveem analisar com as autoridades equatorianas a possibilidade de intensificar os esforços conjuntos de combate aos grupos criminosos, inclusive através da cooperação policial.

Está igualmente agendado que ambas visitem os portos da cidade costeira de Guayaquil, no sudoeste do Equador, de onde zarpa a maior parte da cocaína que chega ao território europeu, segundo disse recentemente Johansson à imprensa, durante uma visita ao porto de Antuérpia.

A rede alfandegária belga divulgou há pouco tempo os números das apreensões de droga em 2022, que revelaram um novo recorde de cocaína intercetada naquele porto belga: 110 toneladas, em contraste com as 4,7 toneladas de 2013.

Os números mostraram que Antuérpia se tornou a principal porta de entrada de cocaína na Europa, destronando o porto de Roterdão, nos Países Baixos.

Durante a sua estada no Equador, as representantes europeias falarão igualmente com as autoridades do país sobre a prevenção e a luta contra outras formas de crime organizado, como o tráfico de pessoas.

A visita será ainda uma oportunidade para debater as migrações e a mobilidade, em particular o apoio aos refugiados venezuelanos naquele país sul-americano, de acordo com a Comissão Europeia.