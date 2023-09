Coligação PSD/CDS-PP vence mas falha maioria absoluta

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os sociais-democratas e os centristas obtiveram 43,13% dos votos (58.399 votos) e 23 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 47 deputados.

Há quatro anos, o PSD elegeu 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinha desde 1976, e formou um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O parlamento regional é constituído ainda por 19 deputados do PS, três do JPP e um da CDU (PCP/PEV).

A segunda força política mais votada esta noite foi o PS, com 21,30% dos votos e 11 mandatos, quando há quatro anos tinha conseguido 36,59% dos votos e 19 mandatos.

O JPP consegiu 14.933 votos, o que representa 11,03%, e cinco mandatos, quando em 2019 tinha alcançado três mandatos e 7.830 votos (5,59%).

A quarta força política mais votada foi o Chega, que na segunda vez que se apresentou a votos nas regionais da Madeira conseguiu 8,88% (12.028 votos). O partido vai estrear-se no hemiciclo regional com quatro deputados.

Em quinto lugar ficou a CDU (PCP/PEV), com 2,72% e 3.677 votos, o que lhe permitiu manter o deputado único que tinha no parlamento regional.

Seguem-se, na lista dos resultados, três partidos que conseguiram eleger um deputado cada um: a Iniciativa Liberal, que também vai estrear-se no hemiciclo, depois de obter 3.555 votos (2,63%), o PAN, com 3.046 votos (2,25%), e o Bloco de Esquerda, com 3.036 votos (2,24%).

Tanto para o PAN como para o Bloco de Esquerda este é um regresso à Assembleia Legislativa Regional.

Sem eleger deputados ficaram o PTP (1,01%/1.369 votos), o Livre (0,63%/858 votos), o RIR (0,54%/727 votos), o MPT (0,51%/696 votos) e a ADN (0,46%/617 votos).

Registaram-se ainda 838 votos em branco (0,62%) e 2.790 nulos (2,06%).

Votaram nestas eleições 135.413 eleitores dos 253.865 inscritos, o que representa uma taxa de participação de 53,34% (ou de abstenção de 46,66%).