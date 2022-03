Civis estão a ser retirados da cidade de Sumy

A cidade de Sumy situa-se perto da fronteira com a Rússia, cerca de 350 quilómetros a nordeste de Kiev, e tem sido alvo de ataques aéreos russos, que, na segunda-feira à noite, provocaram 21 mortos, incluindo duas crianças, segundo as autoridades ucranianas.

“Foi dado a Sumy um corredor verde, a primeira fase da evacuação [da cidade] já começou”, anunciou o chefe-adjunto do gabinete do Presidente da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, no serviço de mensagens Telegram, citado pela agência ucraniana Ukrinform.

Tymoshenko acompanhou a mensagem com um vídeo em que se veem autocarros com o símbolo da Cruz Vermelha no vidro, que a Urkinform disse que estavam a sair de Sumy.

As autoridades ucranianas, que tinham recusado na segunda-feira uma proposta russa para que os residentes da cidade fossem levados para a Rússia, confirmaram a criação de um corredor humanitário entre Sumy, Golubivka, Lojvitsa, Lubny e Poltava.

“Foi acordado um cessar-fogo ao longo da rota a partir das 09h00 locais [07h00 em Lisboa, menos uma nos Açores]”, disse a vice-primeira-ministra e ministra para a Reintegração dos Territórios Ocupados da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, numa mensagem de vídeo.

A ministra ucraniana disse que o corredor estará aberto até às 21h00, horário local (19h00 em Lisboa), e que nenhuma outra rota foi acordada com a Rússia.

A abertura do corredor para Sumy foi notificada pelo Ministério da Defesa russo ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), ainda segundo Vereshchuk.

A ministra manifestou, no entanto, o receio de que as forças russas tentem perturbar a operação e obriguem o comboio de autocarros a seguir por outra rota.

“Vamos retirar as pessoas em silêncio. O mundo inteiro está a assistir”, disse Vereshchuk, exortando as tropas russas a “parar o seu avanço” durante a operação humanitária.

Pouco depois das 10h00 locais (08h00 em Lisboa), dezenas de autocarros já tinham partido de Sumy para a cidade de Lokhvytsia, 150 quilómetros a sudoeste, disse o chefe interino da administração regional de Poltava, Dmitry Lunin, citado pela agência francesa AFP.

Moscovo anunciou um cessar-fogo para hoje para facilitar a retirada de civis de várias grandes cidades ucranianas, incluindo Kiev, ameaçada pelo avanço das tropas russas, após várias tentativas semelhantes sem sucesso desde sexta-feira.

As duas partes têm responsabilizado o adversário pelo falhanço das tentativas para socorrer os civis.

A criação de corredores humanitários foi discutida na terceira ronda de negociações entre representantes de Kiev e de Moscovo, realizada na segunda-feira, na Bielorrússia.