Chega/Açores alerta para "avarias constantes" das gruas do porto da Praia

A questão foi colocada pelo deputado único do Chega no parlamento açoriano, José Pacheco, num requerimento onde questiona o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre futuras intervenções naquela estrutura portuária cujas "avarias constantes das gruas têm causado prejuízos aos empresários".

“Tendo em conta os prejuízos dos empresários causados por estes constrangimentos no porto da Praia da Vitória, está o Governo dos Açores a equacionar compensar os empresários”, questiona o Chega, no requerimento enviado à Assembleia Legislativa Regional.

Segundo uma nota de imprensa divulgada pelo partido, o Chega "tem recebido várias denúncias de empresários que se sentem prejudicados com o mau funcionamento das duas gruas no porto da Praia da Vitória" e com "a inoperância do Governo Regional e da Portos dos Açores".

O Chega/Açores assinala que a grua antiga do porto da Praia da Vitória "está há meses sem reparação" e a mais recente – adquirida em 2020 – "está constantemente avariada".

O deputado José Pacheco questiona o porquê de não estarem a ser feitas manutenções e reparações adequadas a ambas as gruas, e sustenta que quando são realizadas intervenções “não são feitas tendo em conta as descargas dos navios”, causando constrangimentos.

Por isso, o deputado quer saber como vai o Governo Regional solucionar os problemas nas gruas do porto da Praia da Vitória, lembrando que o preço da descarga na estrutura portuária continua a ser "mais elevado do que no porto de Ponta Delgada, sendo este também um constrangimento para os empresários locais".

Em fevereiro de 2023, foram anunciados “novos investimentos para potenciar o porto da Praia da Vitória com a aquisição de equipamentos portuários", no valor de mais de cinco milhões de euros, e onde se inclui uma nova grua para o porto da Praia da Vitória, tendo o Chega questionado o Governo sobre previsões para iniciar o investimento.

José Pacheco recorda que o porto da Praia da Vitória "é um dos mais importantes da região e não pode ficar esquecido", justificando que "muitos empresários" dependem da estrutura e "não podem estar sujeitos a avarias das gruas, que prejudicam os seus negócios”.