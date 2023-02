Charles Michel destaca cimeira "absolutamente excecional" com Zelensky

À entrada para a reunião extraordinária do Conselho Europeu, Charles Michel salientou ainda que a UE se mantém “extremamente unida, mais do que nunca” na ajuda à Ucrânia quer com meios militares, quer com apoio político.

Os líderes da UE irão debater na reunião que meios poderão ser mobilizados nas próximas semanas e meses.

As consequências económicas da invasão russa da Ucrânia estão ainda na agenda da reunião, adiantou.

Também o chanceler alemão, Olaf Scholz, sublinhou a união da UE no apoio a Kiev e que se manterá “enquanto for necessário”.

Zelensky está hoje em Bruxelas num périplo europeu - que passou, na quarta-feira, por Londres e Paris -, onde vai discursar perante o Parlamento Europeu e participar na reunião dos líderes da UE.