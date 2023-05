Catarina Martins segue na Comissão Política, Gusmão e Pedro Soares entram

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do partido, logo a seguir ao encerramento da XIII Convenção Nacional do BE, a nova Mesa Nacional eleita reuniu-se pela primeira vez e elegeu a Comissão Política bloquista, órgão que assegura a direção quotidiana do partido.

De acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda”, ou seja, Mariana Mortágua.

Mantém-se Catarina Martins, como noticiado pela Lusa, e entram Pedro Soares, rosto da oposição interna e o eurodeputado José Gusmão, o ex-deputado Moisés Ferreira e o historiador Miguel Cardina, pela lista vencedora.

De saída, entre outros nomes, está o histórico da UDP Mário Tomé que, estando em 18.º lugar da lista da moção E, não foi eleito, uma vez que esta só conseguiu 13 lugares.

Para esta nova constituição do órgão foram indicados quatro nomes pela moção da oposição interna e 17 pela vencedora.

“A Comissão Política, órgão que assegura a direção quotidiana do Movimento, nomeadamente a ligação com os seus grupos parlamentares nacional e europeu e a aplicação das deliberações da MN sobre a orientação política das e dos eleitos, elege um Secretariado Nacional para tarefas de coordenação executiva”, pode ler-se nos estatutos do partido.