Caravela D’Ouro volta a destacar pequenos talentos na Povoação

O Pavilhão Multiusos da Vila da Povoação acolherá, no próximo sábado, dia 15 de abril, pelas 20h30, a 29.ª edição da Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’Ouro, tendo como cenário os “Flintstones”.

Organizado pela Câmara Municipal da Povoação, o evento musical contará este ano com um total de 11 participantes, que serão avaliados por um júri composto por cinco elementos.



O júri em questão será presidido por Vítor Ferro, e contará ainda com as avaliações de André Pinheiro, Rafael Carvalho, Cláudia Rosa e Laura Pacheco.

Conforme faz saber a organização da XXIX gala em nota de imprensa, “os pequenos participantes serão acompanhados, como já é tradição, pela Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação, sob a batuta do maestro Carlos Sousa e pelo Coro Infanto-Juvenil da Caravela D’Ouro, sob a direção da maestrina Andreia Festa Amaral”.

Para além dos 11 participantes, esta edição do concurso contará também com a participação especial de duas representantes do Festival Infantil Baleia de Marfim, das Lajes do Pico, e a apresentadora deste evento que “representa já uma longa tradição musical no arquipélago dos Açores” será Graça Moniz, conforme revela a organização.



Serão premiados, neste acontecimento musical dedicado aos mais pequeninos, o primeiro, segundo e terceiro lugares e ainda a “Melhor Letra”, a “Melhor Música” e a “Canção Recomendada para Crianças”.