Capela do Rato junta dezenas de pessoas em debate sobre abusos sexuais na Igreja

Na segunda mesa redonda dedicada aos abusos sexuais na Igreja, promovida pela comunidade da Capela do Rato, a perita forense em tribunal em casos de crimes sexuais, especialista superior no Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, falou sobre a importância do processo educativo e de o tema sexualidade não ser um tabu.

"A Igreja tem um papel fundamental nisto", defendeu, explicando ainda que as crianças não têm todas o mesmo padrão de resposta a uma situação de violência sexual.

O Padre Alexandre Palma, Professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde é Diretor e Investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião e membro da equipa formadora do Seminário dos Olivais, defendeu, por sua vez que o seminário é só uma etapa na formação sacerdotal.

Paulo Câmara, Docente Colaborador na Faculdade de Direito da Universidade Católica e um dos promotores da Vigília de Oração, frente aos Jerónimos, para manifestar a proximidade da comunidade leiga com as vítimas, foi o terceiro convidado para o encontro, tendo enaltecido a criação do programa Vita, um grupo que vai acompanhar as vítimas de abuso na Igreja.

O Grupo Vita, liderado pela psicóloga Rute Agulhas, vai encaminhar as denúncias de abusos de padres sobre menores ao Ministério Público e para os responsáveis da Igreja Católica, acompanhando as vítimas de abuso na Igreja.

Este grupo dá seguimento ao trabalho da Comissão Independente que era liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht e que, ao longo de quase um ano, validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.

Vinte e cinco casos foram reportados ao Ministério Público, que deram origem à abertura de 15 inquéritos, dos quais nove foram já arquivados, permanecendo seis em investigação.

Estes testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, período abrangido pelo trabalho da comissão.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses afastaram cautelarmente do ministério alguns padres.