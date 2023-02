Canadá expande programa piloto para trabalhadores da construção na região de Toronto

“Este programa piloto é um passo importante para responder à grave lacuna da falta de trabalhadores no setor da construção na Grande Área de Toronto”, afirmou o ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, Sean Fraser.

Em 2019, o Ministério da Imigração, Refugiados e da Cidadania, numa parceria com o Congresso do Trabalho do Canadá, lançou um programa piloto de residência permanente para 500 trabalhadores indocumentados no setor da construção localizados na Grande Área de Toronto.

Devido ao sucesso deste programa, Otava decidiu aumentar o número de vagas, para 1.000, garantindo “estabilidade no setor da construção”, levando esses mesmos trabalhadores a saírem de uma “economia clandestina”.

“Ao fornecer caminhos regulares para pessoas indocumentadas, não estamos apenas a proteger os trabalhadores e as suas famílias, mas também estamos a proteger o mercado laboral canadiano, garantindo que podemos reter os trabalhadores qualificados no país, para que a economia possa crescer”, declarou Sean Fraser.

Este programa é uma das várias novas medidas implementadas pelo Governo liberal de Justin Trudeau, para tentar inverter o impacto da falta de mão-de-obra na economia.

O programa promove uma maior estabilidade na indústria da construção, garantindo que os trabalhadores no país possam responder às necessidades urgentes na construção de habitações.

Será também importante para ajudar a tirar o maior número possível de trabalhadores ilegais, o que beneficia programas como o Abono para Criança (Child Benefit), o Apoio para Idade Avançada e o seguro de desemprego.

Os interessados têm até ao dia 02 de janeiro de 2024 para apresentarem a sua candidatura e podem incluir os seus cônjuges, companheiros e filhos dependentes.

Os candidatos terão de enviar a proposta ao Congresso do Trabalhado do Canadá, entidade que vai determinar a elegibilidade das candidaturas.