Câmara de Ponta Delgada abre concurso público para empreitada de reabilitação da Torre Sineira da Igreja Matriz

O concurso público para esta empreitada foi publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores e na Plataforma SaphetyGov, sendo que o prazo para a apresentação das propostas decorre até 6 de junho de 2023.

Esta empreitada visa a realização de um projeto de contenção provisória da balaustrada de pedra, o projeto de reabilitação, reforço da Torre Sineira e o projeto de reabilitação da Balaustrada de Pedra.

O preço base desta contratação está fixado em 95.000 euros, ao qual acresce o montante devido pelo IVA à taxa legal em vigor.

Pedro Nascimento Cabral manifesta especial preocupação com a reabilitação do centro histórico de Ponta Delgada, “possibilitando a contemplação e o acesso eficaz e eficiente ao comércio, aos serviços e ao património da cidade”.

“Estamos focados no percurso da sustentabilidade, da inovação e da conservação da nossa identidade e por isso obras, como esta, de manutenção de imóveis de interesse público, com valor inestimável cultural e patrimonial, são também uma prioridade para este executivo”, afirmou o Presidente do Município de Ponta Delgada, no âmbito do lançamento do concurso público para esta empreitada.