Câmara da Ribeira Grande quer criar Orçamento Participativo Sénior

Decorreu na Biblioteca Municipal Daniel de Sá, a apresentação do projeto “+VOZ: Envelhecer com Dignidade” promovido pela Associação Novo Dia, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Este projeto, adianta a informação divulgada pela autarquia, visa melhorar a qualidade de vida da população sénior do concelho, através da implementação de estratégias e soluções que garantam a oportunidade de envelhecer com dignidade.

Uma das premissas deste projeto, refere uma nota de imprensa, passa pela criação de um Orçamento Participativo Sénior e um Conselho Municipal Sénior que, de acordo com o secretário de vereação da Câmara Municipal da Ribeira Grande que marcou presença neste encontro, permite “adequar as políticas públicas às reais necessidades da população com mais de 65 anos de idade”.

Da mesma forma, André Pontes procurou estabelecer um paralelismo com os programas de que a Câmara Municipal dispõe atualmente, que servem para “promover uma aproximação democrática dos jovens aos centros de decisão”.

“A criação de um Orçamento Participativo Sénior poderá ser uma ferramenta muito importante para a melhoria da vida dos cidadãos seniores do concelho, ajudando assim a Câmara Municipal da Ribeira Grande a melhorar as suas políticas e qualidade de vida dos munícipes”, disse ainda André Pontes.

De igual forma, o secretário de vereação deu nota da importância dos Conselhos Municipais na construção de uma melhor sociedade.

Este órgão tem por base a auscultação das necessidades da população com vista à sua satisfação, neste caso em concreto da população sénior, adianta a mesma nota de imprensa, “valorizando-se, assim, os processos participativos” da mesma.