Bruma Publications lança antologia de poetas dos Açores e da diáspora açoriana

O lançamento público oficial será feito no Centro Natália Correia em Fajã de Baixo, na ilha de São Miguel, com apresentação de Vamberto Freitas e atuação musicada de quatro poemas por Rui Faria, presidente da Associação dos Emigrantes Açorianos.

Esta antologia é uma edição do braço editorial do Instituto Português Além-Fronteiras (PBBI, na sigla em inglês) na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em parceria com a Letras Lavadas.

“O intuito era coligir um número substancial de poetas dos Açores e da diáspora. Os que escrevem em português estão traduzidos para inglês e os que escrevem em inglês estão traduzidos para português”, disse à Lusa o presidente do PBBI, Diniz Borges.

O responsável referiu que esta é uma antologia muito abrangente e que vários poemas de autores da diáspora, alguns de segundas e terceiras gerações, nunca foram publicados. Reúne poemas de grandes poetas como Natália Correia, Vitorino Nemésio ou Antero de Quental, e de nomes novos como Sam Pereira, Lara Gularte ou Logan Duarte.

“O intuito era trazer a literatura e a poesia açoriana para os Estados Unidos”, sublinhou Diniz Borges, referindo que a Bruma vai distribuir nos EUA e Canadá e a Letras Lavadas vai fazê-lo em Portugal continental e insular.

Segundo o professor, há muita procura por conteúdos em inglês sobre Portugal dos dois lados do Atlântico, e “Into the Azorean Sea” é um passo para a satisfazer.

“Precisamos de cada vez mais literatura, quer seja especificamente dos Açores, quer seja de Portugal”, afirmou. “Precisamos de mais traduções" continuou. "Não temos muito por onde escolher, em particular no que concerne aos Açores”.

A antologia será usada nas aulas de Cultura e Literatura dos Açores na Universidade em Fresno e poderá chegar a outras instituições de ensino.

“Estamos a trabalhar com algumas organizações para ver se fazemos ao longo do ano, particularmente no outono, alguns lançamentos na costa Leste, no Canadá, não só nas comunidades, mas também nalgumas universidades e espaços do mundo académico”, explicou Diniz Borges.

Por outro lado, poderá haver interesse por parte de livrarias americanas, em especial as independentes, visto que a procura por conteúdos relativos a Portugal vem aumentando nos Estados Unidos.

O fenómeno também está a acontecer nos Açores, segundo o fundador da Letras Lavadas, Ernesto Resendes, que tem uma livraria com o mesmo nome da editora e nota um interesse crescente por parte de turistas nos Açores.

“Há uma procura de livros sobre a temática açoriana em inglês pelos turistas e isso é interessante”, referiu Diniz Borges.

“Muitos são até luso-americanos que vão visitar a terra dos pais ou dos avós, e falam, mas não leem português”, explicou. “Procuram livros em inglês sobre os Açores ou a sua literatura e poesia, e há poucos".

Com “Into the Azorean Sea” prestes a chegar às prateleiras, o instituto também está a trabalhar na tradução para inglês de um livro sobre a história dos Açores e noutros dois livros que são traduções de poesia: um de Alberto Pereira e outro da poetisa cabo-verdiana Vera Duarte.

“Queremos apostar nalguns livros da lusofonia”, disse Diniz Borges.

Também está nos planos do PBBI e da Bruma Publications a edição de quatro livros ilustrados e bilingues para crianças, a partir dos contos populares portugueses na Califórnia, reunidos pelo professor Manuel Costa Fontes, num projeto de histórias orais nos anos 1970.

“São contos em português com uma breve sinopse em inglês sobre cada conto”, avançou Diniz Borges. “Cada livro terá ferramentas ‘online’ para que as pessoas possam ler aos filhos e netos e fazer atividades lúdicas com eles”, acrescentou.