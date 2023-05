‘Brincar na Rua’ no centro histórico de Ponta Delgada

Trata-se de uma iniciativa do Instituto de Apoio à Criança - Açores, desenvolvida em colaboração com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, como forma de assinalar o Dia Internacional do Brincar e dar sequência à Campanha de Promoção do Direito de Brincar, assumida por ambas as entidades.

Assim, segundo nota de imprensa, as famílias e amigos que se deslocarem à Praça do Município na tarde de domingo vão ser convidadas a jogar ‘Futebol de Pano’, a marcar ‘Penáltis’, a praticar o ‘Jogo do Arco’ ou a testarem as suas capacidades no ‘Mini-Golfe’, no ‘Jogo do Labirinto’ e no ‘Caça-Bolas’.

De acordo com a mesma fonte, a campanha visa a promoção de ações conjuntas que fomentem o desenvolvimento de uma identidade lúdica coletiva que promova o tempo e o espaço para brincar, na família e na comunidade.

Entrosado nesses objetivos, o projeto ‘Brincar na Rua’ pretende promover a ludicidade nos espaços urbanos, devolvendo os espaços públicos da cidade e das freguesias às vivências de toda a comunidade e, em particular, das crianças.

Sem custos associados, as atividades de domingo visam fomentar a interação das crianças com os pares, mas também com adultos, quer sejam da família, amigos, ou outros, antecedendo o Dia Mundial da Criança, que se irá comemorar a 1 de junho, no Campo de São Francisco.

Refira-se que o Dia Internacional do Brincar (World Play Day) foi criado em 1999 por iniciativa de Freda Kimo, a então presidente da International Toy Library Association (ITLA), com o objetivo de enfatizar o 31.º artigo da Convenção Sobre os Direitos da Criança.