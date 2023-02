Bolsa de Turismo de Lisboa otimista com retoma turística quer recuperar visitantes de 2019

"Em termos de público (profissionais e público em geral) a expectativa é voltar aos números de 2019. Recuperar da quebra que tivemos em 2022 - quando ainda estávamos naquela fase pós-pandemia", disse a gestora da BTL, Dália Palma, em entrevista à Lusa, sem concretizar valores.

A 33.ª edição da BTL vai decorrer, entre 01 e 05 de março, na Feira Internacional de Lisboa.

Em 2019, o número de visitantes esperado era de, pelo menos, 70 mil pessoas, afirmou a então diretora da feira, Fátima Vila Maior, à Lusa, em março desse ano.

A 25 de março do ano passado, a organização da BTL indicou que a feira tinha recebido 45.569 visitantes, entre profissionais e público geral, um valor abaixo do registado em 2019, até então o ano de recordes para o setor do turismo.

Assim, este ano, Dália Palma disse que a organização está "a apostar em campanhas para aumentar o número de visitantes, motivando as pessoas com o facto de poderem comprar e aproveitar as campanhas só disponíveis durante o período [da feira]".

Há ainda "uma motivação extra" com a entrega de várias viagens como prémio, explicou.

A gestora do projeto - que está confiante que a edição deste ano seja "uma das melhores de sempre", tendo a área de exposição toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros (75) já confirmado - diz estar otimista, tendo em conta a recuperação do setor muito acima do esperado em 2022.

"Pensamos que o facto de o setor estar a retomar com esta velocidade se possa refletir na BTL", sublinha.

Questionada sobre se espera comportamentos diferentes nesta que é a primeira edição sem restrições, a responsável nega. "Acho que o comportamento voltou à pré-pandemia. O setor do turismo foi aquele que rapidamente quis esquecer a pandemia", explicou.

Sobre se teme que a conjuntura -, nomeadamente a taxa de inflação e os juros altos - possa ser uma 'nuvem' a ensombrar as expectativas do setor, sobretudo de compras de férias para o verão, a gestora da BTL desvalorizou.

"Não temos essa previsão. Aquilo que sentimos por parte dos expositores é uma vontade enorme de estar no evento, de investir. Estão bastante otimistas relativamente a este ano e as previsões, até dos presidentes das entidades regionais, são - apesar de alguma cautela - de otimismo. Sentimos isso na BTL", reforça.

Outro bom indicador do otimismo é "o 'feedback' bastante positivo" da Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR), uma das maiores do mundo, que se realizou recentemente e "já esteve ao nível de 2019", apontou Dália Palma.

A BTL tem uma parceria com a FITUR, por isso esteve representada com um 'stand' em Madrid e a FITUR estará na BTL. "Temos uma boa relação com a FITUR", garantiu.

A Tunísia é o destino internacional convidado da BTL este ano, o Turismo do Centro o nacional e Aveiro o município convidado.