Bolieiro pede a jovens dos Açores que participem na democracia

“O que eu aqui quis deixar bem patente é que a democracia, que é um Governo do povo, pelo povo e para o povo, faz-se através da participação”, disse José Manuel Bolieiro aos jornalistas no final de um encontro com jovens do concelho da Calheta que participam no projeto para a “literacia da participação democrática” que envolve jovens das nove ilhas dos Açores.

Segundo o chefe do Governo Açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), existe na democracia portuguesa e na dos Açores uma dificuldade da participação dos jovens em atos eleitorais.

“Por isso, estou a fazer um apelo para que haja uma participação e, contrariando a abstenção tradicional, porque é com a participação dos jovens que melhor definimos o futuro que tem, afinal de contas, a ver com eles”, justificou.

Acrescentou que a juventude açoriana de hoje, que “é a mais qualificada de sempre dos Açores, desde o seu povoamento”, tem uma sensibilidade do seu território de residência e “também do mundo inteiro”.

Na ação intitulada “Atividade Participativa Jovens com Voz - Plano Regional DemocraciAz”, realizada no auditório do Museu Francisco de Lacerda, na Calheta, Bolieiro chamou também a atenção dos mais novos para a defesa da democracia: “Nós queremos uma democracia participada e defendida contra os radicalismos, os extremismos e as ditaduras, que muitas vezes surgem através do populismo”.

Na sua opinião, a maturidade democrática e participativa dos jovens “terá em conta esta prudência de atenderem, sobretudo, à defesa da democracia, através da sua participação”.

O presidente do Governo açoriano salientou ainda o desenvolvimento sustentável das nove ilhas do arquipélago e exortou os mais novos a contribuírem para que o território se desenvolva com a sua fixação e com o seu contributo.

Os jovens açorianos estão a ser convocados pelo Governo para definição dos objetivos operacionais do Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem – DemocraciAZ.

O plano está estruturado em quatro eixos: Literacia Democrática, Princípios e Sistema Eleitoral, Ecossistema Participativo e Educação Mediática.

A atividade participativa, que decorre sob a forma de Laboratórios Participativos, iniciou na segunda-feira, nas Flores, e está a percorrer todas as ilhas do arquipélago, até ao dia 29 de setembro.

Durante as atividades, os jovens vão eleger um porta-voz de ilha que estará presente, para defender as “propostas de ilha”, no Encontro Regional, que será realizado no dia 13 de outubro, na ilha de São Miguel.

O Governo dos Açores cumpre hoje o segundo dia da visita estatutária à ilha de São Jorge.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.