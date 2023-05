Bolieiro destaca cooperação com poder local para aposta na mobilidade suave

“Todos os municípios estão disponíveis, tal como o Governo, para esta cooperação. Estamos aqui num município que tem esta visão para a transição da mobilidade elétrica”, afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas.

O chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, após a assinatura do contrato para a atribuição de Bicicletas Elétricas, Estações de Parqueamento e Carregamento Automático para o sistema público de bicicletas partilhadas da RAA “Azores eBike”.

No âmbito dos dois contratos assinados entre o Governo Regional e o município da Ribeira Grande, são disponibilizados sete pontos de carregamento para veículos elétricos no concelho da costa norte da ilha de São Miguel.

Ainda no âmbito do contrato assinado, integrado no projeto “Azores eBike”, são disponibilizadas 20 bicicletas elétricas com GPS incorporado, três estações de parqueamento e carregamento elétrico automático, e 300 cartões de utilização.

"É um incentivo para as outras autarquias seguirem o mesmo caminho na sustentabilidade. E o Governo será pro-ativo nesta mobilização do poder local aderente a essas iniciativas. Não ficaremos a aguardar. Vamos também fazer este percurso perante todos os municípios nos Açores", sustentou o chefe do executivo açoriano.

O presidente do Governo dos Açores realçou que a Ribeira Grande é um município de "inovação e de rasgo para o futuro", destacando a sinergia ente a administração regional e a autarquia no projeto de mobilidade suave.

"Vivemos hoje cada vez mais um mundo da co-decisão" e da "partilha também dos resultados", vincou José Manuel Bolieiro.

O chefe do executivo açoriano acrescentou que a mobilidade suave está a desenvolver-se para "uma lógica de partilha" no quadro da cooperação Governo e autarquias.

Bolieiro apelou ao "bom uso" e "respeito" por estes novos meios de mobilidade suave colocados à disposição dos utilizadores.

"Aos cidadãos que planeiam a substituição da viatura térmica por uma elétrica, vamos fazer este percurso em nome da nossa identidade e do nosso prestigio. Nos Açores a nossa relação com a natureza, a nossa identidade ligada a sustentabilidade tem história", vincou.

O presidente do Governo Regional adiantou que o executivo está a estudar a criação de uma aplicação na internet que permita a qualquer utilizador identificar a localização de pontos de carregamento de viaturas elétricas em qualquer ilha dos Açores.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, destacou o trabalho que tem sido desenvolvido pelo município da costa norte da ilha de São Miguel para a mobilidade sustentável e considerou que os acordos assinados simbolizam "a proximidade entre o poder regional e o local".

Segundo indicou, a autarquia já tem aprovado um plano de mobilidade urbana sustentável, que inclui, entre outras iniciativas, uma rede de ciclovias da cidade, numa extensão de 15 quilómetros que permite ter uma modalidade modelar.

"Apresentamos na semana passada a parceiros sociais o plano para a economia circular da Ribeira Grande", acrescentou o autarca, assinalando que o objetivo da autarquia é dar "um grande incentivo", em particular, às novas gerações para utilização de transportes "mais amigos do ambiente".

Alexandre Gaudêncio (PSD) explicou que os pontos de ancoragem das bicicletas elétricas ficarão localizados em locais estratégicos da Ribeira Grande, nomeadamente junto aos Paços do Concelho, no mercado municipal e à Praça do Emigrante.

O município vai aprovar em assembleia municipal o regulamento de utilização das bicicletas elétricas com "a premissa de ter uma tarifa muito acessível para os residentes", em particular para os mais jovens, para turistas e apostando ainda num novo publico, os nómadas digitais, disse o presidente da Câmara.