Biblioteca acolhe a 11 deste mês reflexão sobre a Lagoa do Fogo

O auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada acolhe a 11 deste mês, a partir das 18h00, o debate “Lagoa do Fogo: que futuro? Reflexão sobre o estado atual e as suas fragilidades”, numa iniciativa promovida pela nova plataforma “Açores com Tarelo” (ACT Açores).